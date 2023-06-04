В Уфе завершают основные работы по строительству развязки в Зинино

В Уфе завершаются основные работы по строительству новой развязки рядом с Зинино.

Отсутствие нормального железнодорожного переезда ограничивало развитие уфимских поселков и населенных пунктов, расположенных неподалеку от города. Из-за «бутылочного горлышка» на дороге водители вынуждены были подолгу стоять в пробке перед железнодорожными путями.

Министра транспорта Башкирии Клебанов сообщил, что сейчас строители завершают основой этап работ на новом железнодорожном переезде рядом с проблемным участком. Он будет находиться над путями, поэтому работу проезда не будет ограничивать расписание движения поездов.

По информации Клебанова, проезд по новому транспортному объекту можно будет запустить уже в сентябре.