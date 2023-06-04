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НовостиОбщество4 июня 2023 13:58

В Башкирии провели праздник «От Кунака до Парижа»

Мероприятия прошли в Мелеузовском районе
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Фото: vk.com/putoktmeleuz

Фото: vk.com/putoktmeleuz

4 июня в Мелеузовском районе Башкирии прошел исторический праздник «От Кунака до Парижа».

Необычный праздник посвящен подвигу русской армии в войне против Наполеона и ее заграничным походам по освобождению Европы. В этом году с тех пор прошло уже 210 лет.

В администрации района рассказали, что участники праздника возложили цветы к мемориальным доскам. Также гостям праздника показали постановку отправки башкирских воинов на Отечественную войну. Примечательно, что настоящая отправка воинов также проходила в этих местах.

Завершился исторический праздник подъемом участников на гору Кунак. С башкирского языка название можно перевести как «Солнечная».