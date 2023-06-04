Чиновник из Башкирии отправился в зону СВО добровольцем

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Глава Куюргазинского района Башкирии Юлай Ильясов рассказал о сотруднике администрации, который отправился добровольцем в зону проведения СВО.

Иногда чиновники рассказывают о своих коллегах, которые отправились в зону проведения СВО. Так, осенью 2022 года там оказался первый вице-премьер Башкирии Азат Бадранов – об этом сообщил лично Радий Хабиров. Накануне еще об одном похожем случае рассказал руководитель Куюргазинского района республики Юлай Ильясов.

Чиновник не стал раскрывать личность своего коллеги, но объяснил причины, по котором мужчина совершил такой поступок. Ильясов рассказал, что сотрудник не смог оставаться безучастным в дни, когда его товарищи находятся в зоне проведения СВО.

– Как отец, воспитывающий в детях любовь к Отечеству, я должен быть там, рядом со своими товарищами, – передал слова коллеги Ильясов.