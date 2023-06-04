Под окнами дома в Стерлитамаке нашли труп девушки

В Стерлитамаке под окнами жилого дома на улице Тукаева обнаружили труп девушки.

По словам очевидцев, ЧП произошло около 16.30 в минувшую субботу. Примерно в это время под окнами многоквартирного дома улице Тукаева в микрорайоне Сода в Стерлитамаке нашли тело девушки.

Жильцы многоэтажки сообщили, что погибшая проживала на 9 этаже здания. По предварительной версии, она могла мыть окна, но не удержалась и упала вниз. К сожалению, травмы оказались смертельными. Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть молодой женщины.