Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 июня 2023 10:21

В мэрии Уфы опубликовали список самых прибыльных вакансий

Также чиновники назвали топ работодателей города
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

В мэрии Уфы озвучили вакансии с зарплатой от 50 до 100 тыс. рублей.

Как правило, заработную больше 50-60 тыс. рублей в Уфе получают «синие воротнички», инженеры и топ-менеджеры. Опытные представители рабочих профессий нужны на любых производствах – от частных сварочных цехов до огромных заводов.

В мэрии поделились списком вакансий с заработной платой свыше 50 тыс. рублей. Среди них указаны монтажники, инженеры, слесари, программист 1С и менеджеры по продажам.

Также чиновники составили топ-3 уфимских работодателей с самым большим числом открытых вакансий. Среди них оказались только заводы.