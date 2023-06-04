В мэрии Уфы опубликовали список самых прибыльных вакансий

В мэрии Уфы озвучили вакансии с зарплатой от 50 до 100 тыс. рублей.

Как правило, заработную больше 50-60 тыс. рублей в Уфе получают «синие воротнички», инженеры и топ-менеджеры. Опытные представители рабочих профессий нужны на любых производствах – от частных сварочных цехов до огромных заводов.

В мэрии поделились списком вакансий с заработной платой свыше 50 тыс. рублей. Среди них указаны монтажники, инженеры, слесари, программист 1С и менеджеры по продажам.

Также чиновники составили топ-3 уфимских работодателей с самым большим числом открытых вакансий. Среди них оказались только заводы.