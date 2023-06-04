Следком Башкирии озвучил новые подробности дела о найденном на свалке трупе младенца

Следком Башкирии проводит проверку по факту нахождения трупа младенца на мусорном полигоне.

Известно, что страшная история произошла 31 мая в Белорецком районе Башкирии. Тогда рабочие мусорного полигона обнаружили тело младенца во время сортировки отходов. На место немедленно вызвали стражей порядка.

Сейчас сотрудники Следкома Башкирии устанавливают обстоятельства жуткого инцидента. Сыщикам предстоит выяснять, из-за чего умер младенец, а также установить личность матери мертвого малыша.

В пресс-службе СК Башкирии сообщили, что, по предварительным данным, ребенок был мертворожденным. Ранее в прокуратуре Башкирии сообщали, что на момент смерти малышу было около пяти дней. Сейчас оба ведомства проводят соответствующие проверки. Назначено судебно-медицинская экспертиза.