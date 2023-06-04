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НовостиОбщество4 июня 2023 8:37

В Башкирии открыли памятник кураю

Необычный объект установили в Зилаирском районе
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Фото: vk.com/borismelkoedov

Фото: vk.com/borismelkoedov

3 июня в Зилаирском районе Башкирии открыли памятник кураю.

Курай изображен на гербе и флаге Башкирии. Семилистный цветок уже прочно вошел в историю и символику республики. Память о нем отражена не только в фольклоре и символике, но в памятнике.

3 июня в Зилаирском районе республики установили необычный памятник. К 95-летию со дня рождения известного кураиста Ишмуллы Дильмухаметова здесь появился памятник кураю. По словам главы района Борисла Мелкоедова, авторами и организаторами необычной идеи выступили местные кураисты.

К слову, в этот же день в районе проходил и Сабантуй. Этот праздник ознаменует конец посевных работ.