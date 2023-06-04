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НовостиПроисшествия4 июня 2023 7:03

За выходные в реках и озерах Башкирии погибли пятеро мужчин

Страшной статистикой поделились в МЧС
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

В выходные в Башкирии утонули пятеро мужчин.

С началом купального сезона жители республики начали чаще отдыхать у воды. К сожалению, иногда такой отдых заканчивается печальными последствиями. Чаще всего это происходит по вине самих отдыхающих.

В МЧС Башкирии сообщили, что выходные в Башкирии утонули пятеро мужчин. Трагедии произошли на водоемах в Мелеузе, Уфе, Учалинском, Кугарчинском и Кармаскалинском районах республики. В двух случаях тела погибших еще не извлекли из воды – спасатели запланировали работы на воскресенье.

Сотрудники спасательного ведомства убедительно просят граждан отдыхать только в предназначенных для этого местах и не купаться в нетрезвом виде.