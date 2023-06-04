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НовостиОбщество4 июня 2023 7:52

Сотрудница банка из Башкирии уберегла мужчину от мошенничества на 4,5 млн

Случай произошел в Октябрьском
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

В Октябрьском сотрудница банка вызвала полицию и уберегла клиента от телефонных мошенников.

По данным МВД Башкирии, нетипичная ситуация произошла в офисе банка «Открытие». К менеджеру обратился 48-летний клиент, который попросил оформить ему заем на 4,5 млн рублей. Сотрудница Надежда Кудрякова заметила, что гражданин путался и постоянно с кем-то разговаривал по телефону. Девушка решила рассказать о подозрительной ситуации директору отделения. Та вызвала на место полицейских.

К счастью, увидев стража порядка. мужчина опомнился и прекратил разговор с телефонным собеседником. Как выяснилось, его пытались обмануть лже-сотрудники ЦБ РФ. Гражданина пытались вынудить взять кредит и перевести деньги на безопасный счет, чтобы сохранить средства от несуществующих жуликов.

Полицейские оценили бдительность сотрудников банка и выразили им благодарность.