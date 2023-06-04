ФК «Уфа» проиграл «Кубани» и вылетел из Первой лиги

Фото: ФК «Уфа»

Футбольный клуб «Уфа» вылетел из Первой лиги после проигрыша «Кубани» в последнем матче сезона.

Ситуация с главным футбольным клубом республики стала только хуже. ФК «Уфа», оказавшийся в зоне вылета уже из Первой лиги, не смог исправить ситуацию и в последнем матче сезона проиграл краснодарской «Кубани». Матч на домашней арене закончился со счетом 1:2 в пользу гостей.

Таким образом, команда повторила печальный сценарий прошлого года. Тогда клуб также вылетел из нижестоящую лигу, но уже из РПЛ. Примечательно, что вместе с «Уфой» в 2022 году в ФНЛ оказался и казанский «Рубин». Но клуба из Татарстана по итогу сезона в ФНЛ удалось в Премьер-лигу.