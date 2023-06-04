Башкирию назвали лидером по эффективности работы МФЦ

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Башкирию поместили в число регионов-лидеров по эффективности работы МФЦ.

За последние годы большинство государственных услуг граждане могут получать в электронном виде. Если возникают какие-то дополнительные вопросы, то жителям страны предлагают обратиться в многофункциональные центры. Они расположены во всех крупных населенных пунктах.

В начале июня 2023 года Минэкономразвития России представило рейтинг регионов-лидеров по эффективности оказания услуг в МФЦ. Работу центров оценивали по доступности, качеству, уровню внедрения новых технологий и сервисов. Башкирию поместили топ-35 регионов страны, где, по мнению создателей рейтинга, МФЦ работают с высокой эффективностью.