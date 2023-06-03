В микрорайоне Сипайлово уфимец обнаружил в реке тело мужчины

Фото: архив КП

Спасатели Управления гражданской защиты сообщили о том, что в микрорайоне Сипайлово в реке Уфе в реке нашли тело утонувшего мужчины. По предоставленным данным, ЧП произошло сегодня, 3 июня.

В ведомстве сообщили, что спасатели услышали крики очевидцев недалеко от Водно-спасательной станции. После они на катере отправились туда, где была нужна помощь. Когда они прибыли на место происшествия, то увидели размахивающего руками мужчину.

Как выяснилось, это был очевидец, который заметил тонущего мужчину. Тело находилось на середине реки, они подняли на борт утонувшего, пытались привести в чувство, но так и не смогли. Прибывшие медики констатировали смерть.