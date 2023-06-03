В смертельной аварии Башкирии погибли два человека и пострадал 5-летний ребенок

Фото: МЧС Башкирии

В МЧС Башкирии опубликовали информацию о крупной аварии, которая произошла 3 июня в Учалинском районе. По данным ведомства, в результате случившегося погибли два человека.

В ведомстве сообщили, что на 20 км дороги «Учалы-Миасс» столкнулись два легковых автомобиля Kia Sportage и Hyundai Tucson.

Во время аварии пострадали три человека, в их числе был и пятилетний ребенок. Сейчас их все отправили в больнице в Белорецке. Причины произошедшего устанавливаются. На месте работают сотрудники экстренных служб, полиции и ГИБДД.