В Башкирии пообещали грозы и жару до +30°

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Синоптики Башгидрометцентра передали прогноз погоды на ближайшие два дня. По предоставленным данным, 4 и 5 июня в республике ожидают кратковременные дожди и грозы вместе с жарой до +30°.

Так, 4 июня, на северо-западе ожидают небольшой дождь и юго-западный ветер, который будет порывистым. Ночью температура воздуха составит +10,+15°, днем +25,+30°.

На следующий день, 5 июня, ожидают грозы и дожди. Ветер ожидают западный с порывами до сильного. Температура воздуха ночью +10,+15°, днем +20,+25°, по югу до +30°.