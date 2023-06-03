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НовостиОбщество3 июня 2023 16:18

В Уфе водитель сбил женщину напротив дома и скрылся

Подробности сообщили в ГИБДД столицы
Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД Уфы

Фото: ГИБДД Уфы

По информации ГИБДД Уфы, накануне, 2 июня, в столице Башкирии пострадала 35-летняя женщина. По предоставленным данным, она попала под колеса иномарки Nissan Almera.

В ведомстве уточнили, что водитель автомобиля наехал на пешехода напротив дома на улице Большая береговая, 49, когда сдавал задним ходом. В результате ДТП пострадавшая попала в больницу со сломанной ногой.

Что касается водителя, то он скрылся с места преступления. Когда его поймали, алкостестер показал, что мужчина был пьян.