Из-за сильной жары ограничат движение на границе Башкирии и Челябинской области

По информации минтранса Башкирии, на границе с Челябинской областью из-за сильной жары введено ограничение движения для грузового транспорта. В ведомстве сообщили, что речь идет о трассе М-5.

Уточняется, что решение принято в связи с неблагоприятной погодой, ожидается, что температура воздуха поднимется выше 32 градусов. Ограничение принято на период с 12:00 до 20:00 3 июня с 1548 по 1871 км дороги М-5 "Урал".

Внимание: ограничение движения для грузового транспорта по трассе М-5 в направлении Челябинской области М-5 "Урал".