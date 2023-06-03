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НовостиОбщество3 июня 2023 8:15

Из-за сильной жары ограничат движение на границе Башкирии и Челябинской области

О решении сообщили в минтрансе региона
Источник:kp.ru

По информации минтранса Башкирии, на границе с Челябинской областью из-за сильной жары введено ограничение движения для грузового транспорта. В ведомстве сообщили, что речь идет о трассе М-5.

Уточняется, что решение принято в связи с неблагоприятной погодой, ожидается, что температура воздуха поднимется выше 32 градусов. Ограничение принято на период с 12:00 до 20:00 3 июня с 1548 по 1871 км дороги М-5 "Урал".

Внимание: ограничение движения для грузового транспорта по трассе М-5 в направлении Челябинской области М-5 "Урал".