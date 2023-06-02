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НовостиОбщество2 июня 2023 14:34

На район Башкирии 2 июня обрушился град

Об этом сообщили местные жители в социальных сетях
Источник:kp.ru
Фото: Подслушано Новобелокатай

Фото: Подслушано Новобелокатай

Жители района Башкирии сообщили в социальных сетях об обрушевшимся на них граде. Сообщается, что непогода настигла 2 июня жителей Старобелокатая.

- Вот тебе начало лета. Кто погоду испортил, признавайтесь, - прокомментировал автор фото.

Судя по опубликованным фотографиям, выпавший град был с размером с бобовое зерно. Пока что о масштабе повреждений информации нет.

Напомним, что в МЧС Башкирии предупреждали, что 3 июня прогнозируют сильный ветер, грозы и жару до +30°.