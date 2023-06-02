Задыхающихся в пожаре людей всего спасали три жителя Башкирии

Фото: Госкомитет по ЧС Башкирии

В Белорецке трое местных жителей спасли людей из горящего дома. Ранее «КП-Уфа» передавала, что одним из них был полицейский Вадим Мулынбаев. По информации Госкомитета по ЧС Башкирии, рядом с ним в тот момент также находились Александр Лапшин и Иван Свиридов.

Сообщается, что 18 мая вечером Александр вышел на улицу и увидел, как горит соседний дом. Когда он побежал к месту происшествия, то понял, что горят крыша дома, веранда и надворные постройки. Заглянув в окно, он заметил, что в доме есть люди. Чтобы их спасти, он выбил окно и вытащил женщину на улицу.

Помог переместить пострадавшую на безопасное расстояние проезжающий мимо Иван. Второго жильца дома спас лейтенант полиции Вадим, который также до этого ехал по своим делам. Все пострадавшие остались целы, и их забрала карета скорой помощи.