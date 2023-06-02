Мэр Уфы опубликовал график праздничных мероприятий на 12 июня

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев 2 июня опубликовал график запланированных на День города, 12 июня, мероприятий. По предоставленным данным, в столице пройдут концерты, районные праздничные мероприятия и фейерверк.

По информации главы администрации, районные праздничные мероприятия пройдут в период с 14:00 до 18:00. С 10:00 до 14:00 запланирована праздничная программа на Набережной реки Белой. Также мероприятия пройдут в пространстве «Арт-квадрат».

Пройдет в этот день и фестиваль «Уфа, гуляем», в связи с чем будут перекрыты участки улиц Ленина и Чернышевского с 11:00 до 17:00.

В промежуток между 11:00 и 17:00 на площади перед ГКЗ «Башкортостан» будет праздничная программа «Уфа - студенческая».

В парке отдыха и культуры «Кашкадан» будет молодежный фестиваль «Свет воды», который пройдет с 12:00 до 22:00. Праздничный фейерверк начнется в 23:00 на площади имени Ленина.