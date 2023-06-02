Экс-гендиректора «Газпром нефтехим Салават» Каримова отпустили под залог в 6 млн рублей

Экс-гендиректору «Газпром нефтехим Салават» Айрату Каримову изменили меру пресечения на залог

Ленинский районный суд Уфы изменил меру пресечения экс-гендиректору «Газпром нефтехим Салават» Айрату Каримову, которого ранее отправили под домашний арест из-за обвинения в особо крупном мошенничестве. Бывшего топ-менеджера предприятия отпустили под залог в 6 млн рублей. Ему запретили выходить из дома с 22:00 до 6:00. Решение инстанции будет обжаловано в Верховном суде Башкирии. Апелляцию рассмотрят 6 июня. Об этом «КП-Уфа» сообщили в пресс-службе

Напомним, правоохранительные органы задержали Каримова по обвинению в крупном мошенничестве 4 апреля. Ленинский райсуд на следующий же день принял решение арестовать его. Затем Верховный суд Башкирии изменил меру пресечения на домашний арест.

Айрат Каримов возглавлял «Газпром нефтехим Салават» в течение пяти лет – с 2016 по 2021 год.