ГИБДД Башкирии со 2 по 4 июня максимально увеличит число инспекторов на дорогах

фото: Telegram // Владимир Севастьянов

ГИБДД Башкирии сегодня и на выходных, со 2 по 4 июня, максимальной увеличит число инспекторов на дорогах для проведения массовых рейды среди водителей. Проверочные мероприятия направлены на профилактику и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения. Об этом в своем телеграм-канале предупредил начальник региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

– Только совместными усилиями можно повлиять на ситуацию и избежать человеческих жертв, – написал главный гаишник республики. – Призываю граждан проявлять активную гражданскую позицию, не оставаться равнодушными и сообщать информацию о водителях, которые садятся за руль в состоянии опьянения.

По данным Севастьянова, с начала текущего года ГИБДД привлекла к ответственности 5 583 пьяных водителей, 867 из них сели за руль в нетрезвом виде повторно. Теперь им грозит уголовная ответственность.