Синоптики рассказали, когда в Башкирии спадет жаркая погода

В начале следующей неделе в Башкирии спадет жаркая погода. Температура воздуха понизится до нормальных значений на фоне прихода в республику холодного фронта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В начале следующей неделе в Башкирии спадет жаркая погода. Температура воздуха понизится до нормальных значений на фоне прихода в республику холодного фронта. Такой прогноз 2 июня дал местный Гидрометцентр.

По данным специалистов, завтра, 3 июня, местами по региону пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы и усилится ветер. Благодаря облачности температура по основной части республики будет колебаться между +22° и +27°, жара до +30° сохранится на юго-востоке.

В воскресенье, 4 июня, атмосферное давление в Башкирии будет расти, облака разойдутся и вероятность осадков резко снизится. Днем столбики термометров покажут +25, +30°, а ночью температура воздуха прогнозируется в пределах +10, +15°.