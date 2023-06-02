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НовостиОбщество2 июня 2023 12:38

Вечером 2 июня в Уфе зафиксировали 9-балльные пробки

Огромный затор растянулся на проспекте Салавата Юлаева
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
По данным сервиса, огромная пробка растянулась на одной из главных артерий башкирской столицы – проспекте Салавата Юлаева

По данным сервиса, огромная пробка растянулась на одной из главных артерий башкирской столицы – проспекте Салавата Юлаева

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня вечером, 2 июня, в Уфе зафиксировали 9-балльные пробки. Такую оценку заторам в городе дал «Яндекс».

По данным сервиса, огромная пробка растянулась на одной из главных артерий башкирской столицы – проспекте Салавата Юлаева. Движение там затруднено на выезд от пересечения с улицей 50 лет СССР до самого Демского шоссе.

Трафик также перегружен на улицах Менделеева, Цюрупы, Заки Валиди, Пушкина, Аксакова, Зорге, Галле, 50 лет СССР, Шафиева. На севере города «стоит» выезд из Черниковки по проспекту Октября, частично Уфимское шоссе и Сельская Богородская.