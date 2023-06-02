По данным сервиса, огромная пробка растянулась на одной из главных артерий башкирской столицы – проспекте Салавата Юлаева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня вечером, 2 июня, в Уфе зафиксировали 9-балльные пробки. Такую оценку заторам в городе дал «Яндекс».

По данным сервиса, огромная пробка растянулась на одной из главных артерий башкирской столицы – проспекте Салавата Юлаева. Движение там затруднено на выезд от пересечения с улицей 50 лет СССР до самого Демского шоссе.

Трафик также перегружен на улицах Менделеева, Цюрупы, Заки Валиди, Пушкина, Аксакова, Зорге, Галле, 50 лет СССР, Шафиева. На севере города «стоит» выезд из Черниковки по проспекту Октября, частично Уфимское шоссе и Сельская Богородская.