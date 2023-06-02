В Башкирии 3 июня прогнозируют сильный ветер, грозы и жару до +30°

В субботу 3 июня в Башкирии прогнозируют сильный ветер, грозы и жару до +30°. Фото: Мария ЛЕНЦ

Завтра, в субботу 3 июня, в Башкирии прогнозируют сильный ветер, грозы и жару до +30°. Об этом со ссылкой на местный Гидрометцентр сообщило МЧС республики.

В регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер будет южным и может усилиться с 5 до 18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью упадет лишь до +15, +20° (похолодание до +10° возможно на северо-западе). Днем столбики термометров покажут +22, +27° (по югу-востоку солнце прогреет воздух до +30°).

На автодорогах в темное время суток и на рассвете возникнет туман. Видимость в нем может сократиться до 500 метров.