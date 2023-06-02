Парламент Башкирии наделил новыми полномочиями бизнес-омбудсмена

фото: Telegram // Защита бизнеса. Башкортостан

Парламент Башкирии принял закон, который наделяет бизнес-омбудсмена республики новыми полномочиями. Новая норма направлена на «расширение гарантий государственной защиты прав и законных интересов предпринимателей». Об этом 2 июня сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Уполномоченный по правам предпринимателей теперь может защищать интересы членов органов управления коммерческой организацией. Кроме того, бизнес-омбудсмена наделили возможностью без специального разрешения посещать подозреваемых, обвиняемых и осужденных в следственных изоляторах и тюрьмах для защиты их прав.

Спикер регионального парламента отметил, что новые полномочия помогут бизнес-омбудсмену в сборе необходимой информации и станут дополнительным инструментом в деле защиты прав предпринимателей.

Напомним, в конце прошлого года в Башкирии сменился бизнес-омбудсмен - должность заняла Ирина Абрамова. Она сменила на этом посту Флюра Асадуллина, который стал представителем республики в Китае.