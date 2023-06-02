Суд в Уфе арестовал активы «Госстроя» и счета его гендиректора Бадикова на 371 млн рублей

Арбитражный суд Башкирии арестовал имущество и счета компании «Госстрой-Менеджеент» и ее гендиректора, экс-депутата Горсовета Уфы Кирилла Бадикова

Арбитражный суд Башкирии арестовал имущество и счета компании «Госстрой-Менеджеент» и ее гендиректора, экс-депутата Горсовета Уфы Кирилла Бадикова. Стоимость арестованных активов составила 371,5 млн рублей. Инстанция наложила обеспечительные меры по ходатайству временного управляющего фирмы «Литер 4», входящей в группу «Госстроя». Об этом 2 июня сообщило «РБК-Уфа».

Как уточнили в издании, арест наложен на два нежилых помещения Бадикова на улицах Зорге и Большой гражданской (их общая площадь достигает почти 1,4 тыс. кв. м.). У компании «Литер 4» арестовали земельный участок площадью 2,8 тыс. кв. м между улицами Сун-Ят-Сена, Айской, Большой Московской и Бехтерева.

Напомним, сейчас Кирилл Бадиков является фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве и находится под арестом с марта прошлого года. По версии следствия, предприниматель, будучи руководителем девелоперских компаний, заключил с 1,1 тыс. гражданами договоры паенакопления и участия в долевом строительстве многоквартирных домов в жилом комплексе «Московский». Сумма контрактов превышала 2,3 млрд рублей. Условия договоров о передаче квартир в установленный срок исполнены не были, а строительство не завершилось. Полученные от дольщиков деньги обвиняемый похитил и перечислил на счета аффилированных юридических и физических лиц.