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НовостиОбщество2 июня 2023 9:38

С 6 июня увеличится число прямых авиарейсов между Уфой и Баку

Дополнительную частоту полетов откроет авиакомпания Azerbaijan Airlines
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Со вторника, 6 июня, увеличится число прямых авиарейсов между Уфой и столицей Азербайджана – городом Баку

Со вторника, 6 июня, увеличится число прямых авиарейсов между Уфой и столицей Азербайджана – городом Баку

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Со вторника, 6 июня, увеличится число прямых авиарейсов между Уфой и столицей Азербайджана – городом Баку. Дополнительную частоту полетов откроет авиакомпания Azerbaijan Airlines. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта башкирской столицы.

Как пояснили в воздушной авиагавани, количество авиарейсов из Уфы в Баку вырастет до трех в неделю. Вылеты будут выполняться по вторникам, четвергам и воскресеньям в 20:40 по местному времени.

Время в пути между городами составит 2 часа 50 минут. На этом направлении азербайджанский перевозчик задействует самолеты Embraer Е190.

Программу полетов в Баку также продолжают авиакомпании «ИрАэро» и Utair.