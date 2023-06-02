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НовостиОбщество2 июня 2023 9:01

Дорожный фонд Башкирии начнет финансировать ремонт и реконструкцию трамвайных путей

Соответствующий закон подписал глава республики Радий Хабиров
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Средства дорожного фонда Башкирии будут выделять на ремонт и реконструкцию трамвайных путей

Средства дорожного фонда Башкирии будут выделять на ремонт и реконструкцию трамвайных путей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Средства дорожного фонда Башкирии будут выделять на ремонт и реконструкцию трамвайных путей. Соответствующий закон, принятый местным парламентом 25 мая, подписал глава республики Радий Хабиров. Документ был опубликован на портале правовой информации.

– Бюджетные ассигнования Дорожного фонда могут направляться на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт трамвайных путей (за исключением контактных сетей и тяговых подстанций), находящихся на одном уровне с проезжей частью, в случае работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования, – говорится в законе.

Напомним, накануне в Уфе на линию выпустили пять старых трамваев, которые городу бесплатно передало московское правительство.