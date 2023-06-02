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НовостиОбщество2 июня 2023 7:18

Температура воздуха в июне в Башкирии будет выше нормы на один градус

В первом месяце лета в республике ожидается жаркая погода
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Погода на территории Башкирии в июне ожидается жаркой: среднемесячная температура воздуха составит около +18,4°, что выше нормы на один градус

Погода на территории Башкирии в июне ожидается жаркой: среднемесячная температура воздуха составит около +18,4°, что выше нормы на один градус

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода на территории Башкирии в июне ожидается жаркой: среднемесячная температура воздуха составит около +18,4°, что выше нормы на один градус. Месячное количество осадков в республике предполагается на уровне обычных значений – порядка 50-70 мм. Об этом сообщил региональный Гидрометцентр.

С более подробным прогнозом погоды на первый месяц лета в Башкирии можно ознакомиться в нашем материале.

Завтра, в субботу 3 июня, местами по республике пройдут кратковременные дожди с грозами. В отдельных районах поднимется сильный юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит +13, +18° (по северо-западу похолодает до +8°), днем +22, +27° (по югу до +32°).