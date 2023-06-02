Парламент Башкирии направит Михаилу Мишустину обращение по модернизации детсадов

Спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев и председатели других региональных парламентов направят премьер-министру России обращение по вопросу модернизации детсадов

Спикер Госсобрания-Курултая Башкирии Константин Толкачев и председатели других региональных парламентов Приволжского федерального округа направят премьер-министру России Михаилу Мишустину обращение по вопросу модернизации детских садов. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба законодательного органа республики.

Парламенты попросили Мишустина разработать госпрограмму по капитальному ремонту детсадов – по аналогии с реализующейся сейчас программе модернизации школ, которую уже признали эффективной. По словам Толкачева, по ней только за прошлый год в республике отремонтировали 63 здания образовательных учреждений.

– И это не косметические работы – в ходе ремонта меняются кровля и перекрытия, приводятся в порядок классы и спортзалы, закупается современное оборудование. Учителя проходят подготовку и повышение квалификации. То есть на выходе мы получаем совершенно новые школы. Результаты программы соответствуют ее названию: мы действительно наблюдаем масштабную модернизацию школ, – сказал Константин Толкачев.

Он отметил, что в такой же поддержке нуждаются и дошкольные учреждения.