В первый день купального сезона в Уфе спасли тонущего мужчину

фото: УГЗ

В первый день купального сезона 1 июня в Уфе спасатели вытащили из воды тонущего мужчину. Об этом сообщила пресс-служба Управления гражданской защиты.

Случай произошел на пляже «Солнечный» реки Белой. Там вместе с друзьями отдыхал 29-летний житель Баймакского района. Уморившись на жаре, он пошел купаться и устроил заплыв за буйки.

– За пределами купальной зоны силы покинули парня, и он начал тонуть. Спасатели заметили это и направились на помощь. Они подоспели вовремя: парень уже начал уходить под воду, – передали в УГЗ.

Спасатели доставили молодого человека на берег и передали друзьям. В медицинской помощи он не нуждался.

Ведомство призвало соблюдать правила поведения на воде: не заплывать за буйки, слушаться спасателей и не употреблять алкоголь.

В УГЗ добавили, что в первый день купального сезона официальные пляжи Уфы посетили 1 904 человека.