В Уфе мужчина задушил знакомого и выбросил его труп из окна квартиры

В Уфе местный житель задушил знакомого и выбросил его труп из окна

В Уфе местный житель задушил знакомого и выбросил его труп из окна. На днях мужчине вынесли приговор по уголовному делу об убийстве. Об этом 2 июня сообщила региональная прокуратура.

Инцидент произошел ночью в декабре прошлого года. К обвиняемому в квартиру в доме по улице Левитана пришел его приятель. Вместе они распивали алкоголь. В какой-то момент между ними возник конфликт, во время которого хозяин жилища не менее 12 раз ударил гостя по различным частям тела, а затем задушил.

– После содеянного злоумышленник лег спать, проснувшись, решил избавиться от тела и выбросил его на улицу из окна первого этажа, – передали в надзорном ведомстве. – Ранее подсудимый угрожал убийством родному брату, используя кухонный нож.

На суде мужчине частично признал вину. Его приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.