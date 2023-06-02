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НовостиОбщество2 июня 2023 5:28

В Башкирии без вести пропала 29-летняя Альбина Ислинбаева

О ее местонахождении ничего неизвестно с 28 мая
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: "БашРегионСпас"

фото: "БашРегионСпас"

В Туйзмаинском районе Башкирии без вести пропала 29-летняя Альбина Ислинбаева. О ее местонахождении ничего неизвестно с воскресенья, 28 мая. Об этом 1 июня сообщила поисковая организация «БашРегионСпас».

Приметы девушки: рост – 157 см, худощавое телосложение, волосы ниже плеч цвета красного дерева, зеленые глаза.

В день пропажи была одета в белое платье с красными и черными полоскам и белые кроссовки.

Всех, кто видел Альбину Ислинбаеву или знает, где она находится, просят обратиться по телефону 8(937)3-102-112 («БашРегионСпас») или 112.