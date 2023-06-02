К началу лета от укусов клещей в Башкирии пострадали более 5,4 тыс. человек

К началу лета с марта текущего года в медицинские учреждения Башкирии с жалобами на укусы клещей обратились 5 460 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К началу лета с марта текущего года в медицинские учреждения Башкирии с жалобами на укусы клещей обратились 5 460 человек, что выше средних многолетних показателей. 35% пострадавших от кровососов – дети. Об этом в четверг, 1 июня, сообщил региональный Роспотребнадзор.

Отметим, что за неделю число случаев присасывания клещей в республике увеличилось на 920 (по состоянию на 25 мая было зарегистрировано 4 540 случаев).

В Роспотребе добавили, что акарицидные обработки против клещей в республике были проведены на площади 3,8 тыс. га, в том числе в детских лагерях почти на 1,3 тыс. га.