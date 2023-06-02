Сегодня температура воздуха в Башкирии поднимется до +33 градусов

В республике ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, в пятницу 2 июня, температура воздуха в Башкирии поднимется до +33 градусов. Такой прогноз дал местный Гидрометцентр.

В республике ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер будет южный, умеренный, в отдельных районах он может усилиться до шквалистого. Днем солнце прогреет воздух до +24, +29°, по югу региона будет стоять жара до +33°.

Завтра, 3 июня, характер погоды существенно не изменится, разве что ветер начнет менять направление на западное.