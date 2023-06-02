Из аэропорта Уфы возобновляются рейсы на турецкий курорт Бодрум

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По данным международного аэропорта «Уфа», с 6 июня возобновляются чартерные рейсы на турецкий курорт Бодрум.

Рейсы в Бодрум будет выполнять авиакомпания Azur Air, самолеты Boeing 757-200 рассчитанные на 238 пассажиров будут летать каждые 10 дней. Как сообщает пресс-служба уфимского аэропорта, эта же авиакомпания будет выполнять дополнительные рейсы в Анталью на самолетах Boeing 767-300 вместимостью до 336 мест три раза в неделю.

Уже сейчас из Уфы в Анталью осуществляют рейсы авиакомпании «Аэрофлот», Red Wings, Corendon Airlines и Southwind Airlines. Полеты на популярные турецкие курорты запланированы на весь туристический сезон – до конца октября.