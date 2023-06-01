Хабиров рассказал, сколько продлится боевое слаживание добровольческого полка «Башкортостан»

Фото: пресс-служба главы РБ

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил в своих соцсетях сколько будет длиться боевое слаживание полка «Башкортостан».

Руководитель региона лично посетил военную часть в Самарской области, где проходит боевое слаживание добровольческого полка «Башкортостан». После прохождения подготовки боевое формирование отправится в зону проведения специальной военной операции.

- Командиры говорят, что у наших парней очень высокий уровень подготовки. Тем не менее впереди еще 2,5 месяца боевого слаживания, которое они должны провести с пользой – восстановить забытые навыки, получить новые, - написал Хабиров.

Также глава Башкирии сообщил, что в ближайшее время в военную часть прибудет бригада врачей и все бойцы пройдут диспансеризацию, «в том числе стоматологическую».

- Будем продолжать решать все вопросы, которые возникают у бойцов и их семей. Сделаем все, чтобы ребята могли сосредоточиться на боевых задачах и были спокойны за своих родных и близких, - подчеркнул Радий Хабиров.

Напомним, несколько подразделений добровольческого полка «Башкортостан» отправились на боевое слаживание сегодня, 1 июня. Бойцов провожали с Советской площади в Уфе.