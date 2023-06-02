Парк Нефтехимиков в Уфе откроют после первого этапа благоустройства в День города

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Парк Нефтехимиков в Уфе планируют открыть после первого этапа благоустройства в День города, 12 июня. Об этом «КП-Уфа» сообщили в мэрии.

В администрации отметили, что сейчас идет приемка работ по реконструкции парка. Параллельно подрядчик устраняет замечания.

– В рамках контракта предусмотрены работы по озеленению, обустройству пешеходных и велодорожек, наружного освещения, установке детской, спортивной площадок, а также площадки для выгула собак и др. Кроме этого, по просьбе жителей восстановлена историческая арка на входе в парк, – передали представители городской власти.

Там подчеркнули, что благоустройство парка поделено на два этапа. Второй будет реализован в течение 2023-2024 годов. Напомним, что стоимость первой стадии реконструкции общественного пространства составила почти 400 млн рублей.