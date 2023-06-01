Отец и сын погибли при пожаре в частном жилом доме в Башкирии

фото: МЧС РБ

Сегодня, 1 июня, в деревне Новоямурзино Балтачевского района Башкирии при пожаре в жилом частном доме погибли двое мужчин. По предварительным данным, они приходятся друг другу отцом и сыном. Об этом сообщило региональное МЧС.

Тревожный вызов поступил на пульт диспетчера службы спасения в 15:39. На место происшествия были направлены силы и средства добровольной пожарной команды и МЧС. К их прибытию дом с дощатой верандой на улице Мира горел по всей площади.

Спасатели локализовали горение на площади в 63 квадратных метра. Во время тушения они и обнаружили двух погибших мужчин.

Сейчас на месте пожара работает оперативная группа главного управления МЧС Башкирии, а также эксперт испытательной пожарной лаборатории.