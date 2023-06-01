Военнослужащие СВО из Башкирии записали поздравление для детей

кадр видео: Администрация города Октябрьского

Сегодня, 1 июня, отмечается Международный день защиты детей. По этому случаю военнослужащие специальной военной операции из башкирского города Октябрьского записали поздравление для подрастающего поколения. Его опубликовала мэрия.

– Поздравляем с Днем защиты детей, желаем счастья и крепкого здоровья. Сегодня мы защищаем нашу родину, охраняем ваш сон и покой. Ваши слова поддержки, внимание очень дороги нам и придают сил. Впереди летние каникулы: набирайтесь сил, помогайте родителям, читайте правильные книги, занимайтесь спортом. [Желаем], чтобы вас окружали любовью и заботой ваши родителей и окружали верные и настоящие друзья, – сказал боец.

Напомним, сегодня в Уфе на боевое слаживание для подготовки к СВО проводили артиллерийскую батарею и медицинскую роту полка «Башкортостан».