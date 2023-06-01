Названы продукты, которые подорожали и подешевели в Башкирии к концу мая

Башстат назвал продукты, которые подорожали и подешевели в Башкирии к концу весны. Ведомство сравнило цены в магазинах за 22 и 29 мая Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Башстат назвал продукты, которые подорожали и подешевели в Башкирии к концу весны. Ведомство сравнило цены в магазинах за 22 и 29 мая и опубликовало отчет 1 июня.

За неделю в стоимости в республике выросли свежая капуста (на 5% – до 55,7 руб. за килограмм), макароны (на 3,9% – до 79,5 руб.), сосиски (на 3,2% – до 401 руб.) и морковь (на 2,5% – до 51,5 руб.).

Существенно подешевевших товаров продовольствия на прошлой неделе оказалось больше, чем подорожавших. Цены упали на свежие помидоры (на 17,7% – до 122,5 руб.), репчатый лук (на 6,9% – до 65 руб.), бананы (на 6,6% – до 108 руб.), вермишель (на 4,1% – до 77 руб.), свежие огурцы (на 3,6% – до 90,5 руб.), куриные яйца (на 3,4% – до 65,5 руб. за 10 шт.), картошку (на 3,1% – до 27,5 руб.) и соль (на 3% – до 12 руб.).