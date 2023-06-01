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НовостиПроисшествия1 июня 2023 14:05

При крупном пожаре в Башкирии сгорели два жилых дома, пять сараев и баня

Площадь возгорания достигала 400 квадратных метров
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Сегодня днем, 1 июня, в селе Кочкарь Мелеузовского района Башкирии при крупном пожаре сгорели два жилых дома, пять сараев и баня. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Тревожное сообщение о сильном пожаре на улице Центральной поступило в службу спасения в 13:32. На место происшествия были направлены пожарные МЧС и добровольных команд. К их прибытию открытым пламенем горел жилой дом и надворные постройки.

фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

– На тушение и защиту соседних строений подано 3 пожарных ствола, – передали в экстренном ведомстве. – Пожар локализован в 14:45 на площади 400 кв. метров. Открытое горение ликвидировано, проводится проливка и разбор конструкций.

фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Огонь значительно повредил два жилых дома, пять сараев и баню. Пострадавших в происшествии нет. В причинах инцидента разбирается дознаватель МЧС.