Парламент Башкирии в первом чтении принял законопроект о суррогатном материнстве

Депутаты башкирского парламента в первом чтении приняли законопроект о суррогатном материнстве Фото: Рустем АХУНОВ

Депутаты башкирского парламента в первом чтении приняли законопроект о суррогатном материнстве. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Инициатива регламентирует правовые вопросы использования суррогатного материнства. Технологией запретят пользоваться иностранцам. Правом на нее смогут обладать состоящие в браке граждане России, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям, а также одинокие женщины, не способные стать биологическими матерями из-за состояния здоровья.

Кроме того, новая норма регулирует вопрос признания родительства в случае развода. Если брак был прекращен или признан недействительным, то состоявшие в браке граждане могут быть записаны родителями ребенка суррогатной матери только с ее согласия и по решению суда. Одобрение женщины, родившей ребенка, также потребуется, если супруги сменят гражданство или кто-то из них умрет.

Спикер Константин Толкачев резюмировал, что законопроект направлен на защиту интересов детей, поскольку отсутствие четкой правовой регламентации суррогатного материнства дает простор для всевозможных злоупотреблений.