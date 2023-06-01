В Башкирии газовик обвиняется в гибели ребенка и 15 эпизодах совращения малолетних

В Белорецком районе Башкирии начался суд над сотрудником газовой службы, которого обвиняют в гибели ребенка и совращении детей

В Белорецком районе Башкирии начался суд над сотрудником газовой службы, которого обвиняют в гибели ребенка и совращении детей. Об этом 1 июня сообщил телеграм-канал «Честно говоря».

Согласно версии следствия, по вине специалиста в марте 2022 года у себя дома угарным газом отравилась целая семья. Родителей и двоих детей доставили в больницу. В лечебнице младшему ребенку стало хуже, и он впал в кому, из которой уже не вышел: спустя 11 дней после госпитализации несовершеннолетний скончался. Против газовика тогда возбудили уголовное дело об оказании услуг по обслуживанию дымоходных и вентканалов многоквартирных домов, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

В ходе разбирательства следователи также обвинили специалиста в совращении малолетних – его застали в личном автомобиле с маленькими девочками. Мужчину в итоге арестовали.

«КП-Уфа» обратилась за комментарием в Следственный комитет Башкирии. Там рассказали, что обвиняемому 43 года. Он проходит фигурантом по 15 эпизодам преступлений против половой неприкосновенности и свободы несовершеннолетних жителей города Белорецка.