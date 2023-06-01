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НовостиОбщество1 июня 2023 10:10

Ночью 3 июня в Уфе на шесть часов перекроют улицы Ленина и Коммунистическую

Это связано с переустройством воздушных линий связи и энергоснабжения
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

Ночью в субботу, 3 июня, в центре Уфы на шесть часов – с 0:00 до 6:00 – перекроют две улицы: Ленина (между Чернышевского и Кирова) и Коммунистическую (между Ленина и Крупской). Об этом сообщила мэрия.

Как пояснили в администрации, ограничение движение связано с переустройством воздушных линий связи и энергоснабжения: с опор наружного освещения их переместят в подземные кабельные канализации.

– Для обеспечения безопасности такие работы сопровождаются перекрытием движения транспорта и, чтобы минимизировать неудобства для уфимцев, проводятся преимущественно в ночное время, – добавили в мэрии.

Жителей Уфы попросили учитывать ограничения при планировании поездок.

Напомним, сегодня в Уфе до 31 августа ограничили движение по улице Крала Маркса.