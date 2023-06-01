В Уфе начинается капитальный ремонт фасада здания «Башпотребсоюза» на улице Ленина

фото: kapremont02.ru

В Уфе подрядчик начинает капитальный ремонт фасада здания «Башпотребсоюза» – памятника архитектуры, который располагается по улице Ленина, 26. Об этом сообщила пресс-служба регионального оператора.

31 мая представители Фонда капремонта, администрации города и подрядной организации провели техническое совещание по обновлению здания. Стороны обсудили демонтаж рекламных вывесок и кондиционеров во время ремонтных работ.

– Затраты на ремонтно-реставрационные работы исторических зданий значительно выше, чем в обычных домах. На это влияет сложная процедура разработки и согласования проекта реставрации декоративных элементов исторических фасадов, которые должны полностью сохранить свою аутентичность, – отметил регоператор.

4-этажное здание «Башпотребсоюза» было построено в стиле типовой застройки в 1937 году. Сейчас памятник архитектуры используется в качестве многоквартирного жилого дома. В нем также располагаются торговые точки и кафе.