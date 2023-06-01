В Уфе осудили женщину, которая схватила за шею полицейского и пыталась его ударить

В Уфе вынесли приговор женщине, которая схватила за шею полицейского и несколько раз пыталась его ударить

В Уфе вынесли приговор женщине, которая схватила за шею полицейского и несколько раз пыталась его ударить. Об этом 1 июня сообщила региональная прокуратура.

Инцидент произошел в феврале текущего года. Социальный педагог школы обратилась в отдел полиции и рассказала, что некоторые дети, состоящие на профилактическом учете, пропускают занятия. Сотрудники правоохранительного ведомства прибыли в квартиру матери одного из таких несовершеннолетних, чтобы провести с ней беседу и выяснить, почему ее ребенок не посещает уроки.

– Женщина высказывала в адрес полицейских оскорбительные слова и схватила за шею участкового уполномоченного, после чего пыталась нанести ему несколько ударов, – рассказали в надзорном ведомстве.

Против уфимки было возбуждено два уголовных дела: об оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти. Она признала вину в полном объеме. Ее приговорили к одному году лишения свободы условно с назначением штрафа в 5 тыс. рублей.