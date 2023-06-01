МЧС опубликовало список официальных пляжей в Башкирии в 2023 году

Всего в республике предусмотрено 130 мест для купания, 10 из них – детские Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 1 июня, в Башкирии стартовал купальный сезон. Региональное МЧС опубликовало список официальных пляжей, открытых в Башкирии в летний сезон 2023 года. Всего в республике предусмотрено 130 мест для купания, 10 из них – детские.

Ниже списком обозначили пляжи в башкирской столице Уфе (с остальными местами отдыха на воде в городах и районах Башкирии можно ознакомиться по ссылке):

– не озере Карьерном, Демский район;

– озеро Кашкадан, Сипайлово;

– «Песчаный» у реки Уфы, Калининский район;

– «Солнечный» у реки Белой, Кировский район;

– «Сипайловское Сочи» у реки Уфы, Октябрьский район;

– «Берег Солнца» у реки Уфы, Сипайлово;

– Ак Яр у реки Белой в микрорайонах Нижегородке на улице Воронежской и Затоне на улице Береговой;

– «Водник» у старицы реки Белой в микрорайоне Затон;

– на озере Теплом в Калининском районе.