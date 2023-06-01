Более 80 предпринимателей приняли участие в семинаре по лицензированию медицинской деятельности в Башкирии

Свыше 80 индивидуальных предпринимателей и представителей организаций, осуществляющих медицинскую деятельность в Башкортостане приняли участие в обучающем семинаре, проведенном Минздравом республики совместно с Медицинской палатой. Собравшимся была представлена информация о процессе лицензирования медицинской деятельности и аспектах обеспечения организацией лицензионных требований. В мероприятии, анонсированном ведомством на официальном сайте, приняли участие как уже имеющие лицензии предприниматели, получившие приглашение на обучение, так и новые соискатели лицензий, которые только планируют оказывать медицинские услуги и начинают процесс лицензирования по неврологии, хирургии, медицинскому массажу, сестринскому делу и другим видам деятельности.

- Важным лицензионным требованием, предъявляемым для осуществления медицинской деятельности, является внесение информации об организации в ЕГИСЗ, в частности, в федеральный реестр медицинских организаций и федеральный регистр медицинских работников, - рассказала заместитель министра здравоохранения РБ Ирина Кононова.

Начальник отдела лицензирования Минздрава РБ Эльвира Тахаутдинова в выступлении пояснила, что для получения лицензии необходимо арендовать или купить помещение, закупить необходимое медоборудование, заключить договор на техническое обслуживание медтехники и трудовой договор со специалистом, который будет ее обслуживать, а также заключить трудовой договор с медицинским персоналом, который будет работать в соответствии с заявленными видами деятельности. Помимо этого, необходимо получить экспертное заключение Центра гигиены и эпидемиологии и санитарно - эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора по республике. Только после этого можно обратиться в Минздрав за получением лицензии, - рассказала Эльвира Тахаутдинова.

Государственная услуга по лицензированию предоставляется в электронном виде, выписка из реестра лицензий имеет двухмерный штриховой код и QR-код, наведя на который лицензиату можно перейти на свою лицензию. Заявление как на предоставление лицензий, так и на внесение изменений в реестр лицензий предоставляются через Единый Портал Госуслуг.

Начальник отдела рассказала предпринимателям, что отдел лицензирования ведомства, а также аккредитованные специалисты Медицинского информационно - аналитического центра консультируют по вопросам получения услуг по лицензированию по телефону +7(347) 218-00-92. На официальном сайте Минздрава РБ размещена пошаговая инструкция, позволяющая соискателям лицензии и лицензиатам самостоятельно, без дополнительных консультаций специалистов заполнять заявление и готовить пакет документов.

Срок предоставления государственной услуги по лицензированию в настоящее время составляет 15 дней при получении новой лицензии, 10 дней - при внесении дополнений в лицензируемые виды деятельности или заявлении новых адресов деятельности. Регулярно проводимое отделом лицензирования Минздрава анкетирование респондентов показало за первый квартал 2023 года 100% удовлетворённость процессом лицензирования, в прошлом году данный показатель составлял 98%.