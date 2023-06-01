ФСБ задержала в Уфе мужчину за коммерческий подкуп руководителя отдела районного УЖХ

кадр видео: ФСБ РБ

В Уфе сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 55-летнего мужчину, который пытался подкупить руководителя отдела одного из районных управлений жилищного хозяйства. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства и Следственный комитет Башкирии.

По версии следствия, в мае текущего года злоумышленник за вознаграждение в 104 тыс. рублей предложил руководителю УЖХ купить у него по завышенной цене партию контрафактных запорных арматур, обеспечивающих безопасность инженерных систем в многоквартирных домах. При передаче средств подозреваемого с поличным задержала ФСБ.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о коммерческом подкупе. Подозреваемого допросили и отпустили домой под подписку о невыезде.

В настоящее время подозреваемый допрошен, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления.